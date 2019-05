Annonce d’un accord entre la République du Congo et la Chine sur une dette de 2 milliards $ due à Exim Bank China

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République du Congo a déclaré avoir signé un accord avec la banque chinoise de financement de l'import-export (Exim Bank China), pour la restructuration d'une dette qui équivaudrait à 2 milliards $, apprend-on de Reuters qui cite des sources officielles.



L'annonce indique aussi, que cette évolution des choses est positive dans la perspective d'un aboutissement des discussions avec le Fonds monétaire international, en vue de trouver un accord pour la mise en place d'un programme de réformes économiques.

Les conditions d'endettement de la République du Congo vis-à-vis de la Chine ne sont pas clairement expliquées, de même que les montants de cette dette. Selon des données de l'Initiative pour la recherche africano-chinoise datant de 2017, le total de la dette due par le pays d'Afrique centrale à son partenaire, était de 7,6 milliards $. La part due à Exim Bank China était de près de 2,5 milliards $.

Jusqu'ici, seuls le Cameroun, le Tchad et le Gabon dans la zone CEMAC ont trouvé un accord avec le FMI. L'accord trouvé par le Cameroun a permis de doper les réserves de change et améliorer la capacité d'importations de la sous-région. En sa qualité de premier pourvoyeur de revenus d'exportations de la CEMAC, un accord avec le Congo devrait apporter encore plus d'oxygène.



Idriss Linge