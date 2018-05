Libéria : s’élevant à 562,2 millions $, le premier budget sous l’ère Weah soumis au Parlement

(Agence Ecofin) - Le président libérien George Weah a signé hier lundi, le projet de budget du Libéria pour l’année fiscale 2018-2019 (juillet – juin) afin qu’il soit transmis au Parlement pour approbation.

S’élevant à 562,2 millions $, ce projet est le premier budget sous l’ère Weah depuis sa prise de fonction en janvier 2018. Et selon le ministre libérien des Finances, Samuel Tweah (photo), il répond aux orientations données au gouvernement par le nouveau président de la République visant notamment à mettre l’accent sur les politiques en faveur des pauvres.

A cet effet, les secteurs de l’énergie et de l’environnement, des infrastructures et services de base, de la santé, des services sociaux, et de l’éducation reçoivent les plus importantes dotations budgétaires.

Samuel Tweah a, par ailleurs, précisé que l’élaboration de ce projet de budget s’est faite dans un contexte économique difficile. En effet, selon le ministère libérien des Finances, la croissance du PIB réel du pays est projetée à 3,9% en 2018 contre une prévision de 2,5% en 2017. Ceci représente une révision à la baisse des valeurs par rapport aux prévisions de l’exercice 2017/18 de 5,2% pour 2018 et de 3,2% pour 2017. Ainsi, la lente reprise économique devrait donc avoir un impact négatif sur l'enveloppe des ressources du pays. La projection des recettes pour l’exercice fiscal 2018 établies au mois de mars dernier était de 515 millions $, soit 9% de moins que les estimations pour l’exercice fiscal 2017-2018.

A cela s’ajoutent des projections à la baisse des ressources extérieures hors budget en raison du fait que de nombreux bailleurs de fonds avaient, avant tout, soutenu la gestion de l'épidémie d’Ebola et les ressources extérieures devaient diminuer à partir de 2015.

Pour sa part, le président du Sénat, Pro Tempore Albert Chie a exprimé sa satisfaction pour le fait que le budget ait été élaboré à temps. Aussi, tout en recommandant aux ministère des Finances de lutter contre le déficit budgétaire, il a assuré que le Sénat sera heureux de recevoir un budget réaliste afin d'éviter un déficit dans un avenir proche.

A noter que le projet de budget pour l’exercice fiscal 2018-2019 du Libéria est légèrement en deçà du budget approuvé pour l’exercice en cours (2017-2018) qui s’élève à 563 563 432 $.

Borgia Kobri