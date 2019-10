Le gouvernement britannique annonce un engagement financier de 12,5 millions $ en faveur des fintech kényanes

(Agence Ecofin) - Se confiant à des médias locaux et étrangers, Peter Kenneth Estlin (photo), le patron de la cité financière de Londres, en déplacement au Kenya, a annoncé un engagement financier de 12,5 millions $ du gouvernement britannique en faveur des fintech locales qui conçoivent et proposent des services financiers destinés aux populations à faibles revenus et mal desservies du Kenya.

Cette ressource sera gérée par Catalyst Fund, un accélérateur dédié aux fintech qui évoluent dans cinq principaux marchés émergents, à savoir ; le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Kenya, l’Inde et le Mexique. Catalyst Fund est soutenu par The UK Department for International Development (DFID), un organisme du gouvernement britannique.

« Cette annonce renforcera la coopération financière entre le Royaume-Uni et le Kenya. En établissant des partenariats à travers l’Afrique, le secteur des services financiers du royaume peut créer des turbulences dans les économies nationales, en créant des emplois et en enrichissant les vies sur tout le continent », a déclaré Peter Estlin à Nairobi.

L’offre de Catalyst Fund en direction des fintech kényanes combine des capitaux de croissance, un programme de mentorat et la mise en relation avec des investisseurs et des entreprises partenaires. Entre 2019 et 2022, le fonds Catalyst prévoit de soutenir 30 nouvelles entreprises technologiques qui opèrent dans ses principaux marchés d’opération.

Chamberline Moko