Maroc : le sort des sites d'assemblage suite à la fusion PSA Peugeot et Fiat Chrysler sera très suivi

(Agence Ecofin) - La méga-fusion annoncée par les constructeurs automobiles français PSA Peugeot et américain Fiat Chrysler continue de produire des réactions. Après avoir été salué par l'ensemble des marchés le jour de l'annonce, les actions du groupe français ont chuté de plus de 9%, ce 31 octobre 2019.

Les investisseurs sont curieux de voir comment la synergie entre les deux géants de l'automobile continuera de générer de la valeur sur un marché mondial de l’automobile en berne, et un objectif de maintien des sites de production.

Au Maroc, c'est surtout ce dernier point qui devrait faire l'objet d'un suivi minutieux des autorités, et autres parties prenantes de l'industrie automobile locale. Après deux ans de construction et de gros investissements, Peugeot a débuté le 20 juillet dernier, les activités de sa plus importante unité d'assemblage de véhicules en Afrique et au Moyen-Orient, dans la zone de Kenitra au Maroc.

L’écosystème autour de cette installation a entraîné la création de plus de 19 000 emplois directs et des opportunités pour de nombreuses PME environnantes. Les officiels marocains n'ont pas encore fait de commentaires relativement à la fusion en cours. Ceux de la France, par la voix de Bruno Lemaire, ministre des Finances et de l'Economie, ont indiqué qu'ils seront vigilants.

Mais certains éléments suggèrent que la fusion au niveau mondial devrait se traduire par une consolidation des activités des deux groupes sur le sol marocain. Fiat possède, dans le royaume, un important showroom et n'a jamais caché son ambition africaine, avec le Maroc comme hub de départ. Dans le cadre d'une fusion finalisée avec Peugeot, des synergies devraient rapidement se mettre en place et se renforcer.

« Le Maroc est au cœur de la stratégie industrielle de PSA », assurait dans son discours, Jean-Christophe Quémard, directeur Afrique-Moyen-Orient du groupe, lors de l’inauguration de l’usine de PSA Maroc.

Idriss Linge