La plateforme kényane de distribution Sendy obtiendra 2 millions $ de Goodwell Investments

(Agence Ecofin) - Sendy, une société kényane qui met en relation des entreprises et particuliers avec un réseau de propriétaires de fret terrestre, obtiendra un investissement en fonds propres de 2 millions $ de Goodwell Investments, une société basée à Amsterdam et ciblant des entreprises africaines en croissance.

La plateforme domiciliée au Kenya couvre actuellement les marchés de l’Ouganda et de la Tanzanie. Sendy envisage d’étendre ses services de livraison de colis à domicile et à la demande à l’ensemble des pays d’Afrique de l’Est dans un proche avenir. Au cours de l’exercice 2018, cette entreprise qui évolue dans le secteur de la logistique, a effectué plus de 180 000 livraisons et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 million $.

Joël Wanhoji, responsable des investissements de l'équipe de Goodwell en Afrique de l’Est, a commenté cette opération. « La plateforme Sendy réalise des économies de plus de 20% sur les coûts logistiques, ce qui permet à l’entreprise de fournir des biens et des services de base aux personnes à faible et moyen revenus.»

Chamberline Moko