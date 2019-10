Le Ghana espère finaliser l'introduction à Londres de son fonds de participation aux projets miniers avant la fin de l’année 2019

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Ghana espère finaliser l'introduction sur la Bourse de Londres de son fonds dédié aux prises de participation dans les projets miniers développés sur le territoire, apprend-on de sources médiatiques qui citent le ministre des Finances. « Nous avons parcouru de nombreuses étapes avec l'équipe qui travaille sur ce projet et nous savons aujourd'hui ce que nous voulons. J’espère que nous pourrons le faire cette année », a fait savoir le ministre des Finances, Ken Ofori-Atta (photo).

En septembre 2019, les parlementaires ghanéens ont adopté une loi pour la création du fonds qui cherchera à sécuriser les futurs revenus provenant de redevances issues des ressources du sous-sol, afin de mieux répondre aux besoins de développement du Ghana. Il est prévu que soit mis en place un véhicule spécial d'investissement, à travers lequel sera effectué un appel public à l'épargne, suivi d'une double cotation à la Bourse de Londres et à la Bourse d'Accra.

Le président Nana Akufo-Addo essaye de mobiliser des revenus afin de soutenir la croissance économique par le biais de projets d’infrastructures et d’investissements dans les secteurs manufacturier et agricole. Le pays est le plus grand producteur d’or du continent après l’Afrique du Sud et a connu une hausse significative de sa production de pétrole brut à environ 200 000 barils par jour.

Cet exemple ghanéen a de quoi faire rêver les responsables de la BEAC, la banque commune aux pays de la Communauté économique et monétaire d'Afrique ventrale. Une telle institution pour gérer les parts du gouvernement du Ghana sur les projets miniers, aura le mérite d'apporter la transparence dans la gouvernance et un rapatriement serein des devises. Un objectif que la BEAC peine à obtenir avec ses pays membres où les sociétés minières ou pétrolières nationales sont très peu transparentes.

Idriss Linge