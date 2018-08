Ecobank Fintech Challenge 2018 : la startup tanzanienne Nala portée au pinacle

(Agence Ecofin) - La deuxième édition de Ecobank Fintech Challenge, un concours destiné aux startups proposant les meilleures solutions de paiement mobile pour l'Afrique, a livré son verdict ce jeudi 30 août 2018. La cérémonie d’innovation et de remise de prix qui s’est tenue au siège du Groupe Ecobank à Lomé, a consacré la startup tanzanienne Nala.

Au total, 11 startups sont parties à la conquête du Graal. Après une première phase de présentation de projet, le jury retiendra 6 grands finalistes pour l’ultime étape. Mojipay, une jeune startup togolaise spécialisée dans le transfert d’argent, en lice fait partie de cette dernière ligne droite.

La fintech tanzanienne Nala, dont le CEO, Benjamin Fernandes est le plus jeune africain accepté à la Stanford Graduate School of Business (Californie, USA), s’offre ainsi la première place et un chèque de 10 000 $. Le podium est complété par Virtual Identity d’Afrique du Sud et la solution nigériane Wallet.ng, qui empochent respectivement 7 000 et 5 000 $.

En plus de ces enveloppes, ces startups bénéficieront de l’accompagnement des mentors et des garanties de partenariat avec la banque panafricaine.

Nala est une fintech fondée en 2017 dont l’objectif est d’élargir l’accès aux services financiers en Afrique de l’Est. La solution a cette particularité de fonctionner offline, ce qui lui permet d'atteindre tous les milieux surtout ruraux, où la pénétration des banques est faible. Son application compte plus de 40 000 utilisateurs en Tanzanie.

Octave A. Bruce