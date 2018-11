La BERD financera l’achat de nouveaux équipements pour la firme tunisienne Elec’ Recyclage à hauteur de 1,2 million $

(Agence Ecofin) - La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) accordera un prêt d’un montant de 1,1 million d’euros (1,2 million $) à Elec’ Recyclage, une entreprise tunisienne spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets industriels dangereux et non dangereux.

A côté du soutien financier, la PME recevra une assistance technique et une subvention de l’Union européenne pouvant atteindre 118 000 euros. Les fonds seront affectés à l’achat de nouveaux équipements et à l’introduction de nouvelles technologies qui renforceront l’activité de recyclage de l’entreprise.

L’accord avec Elec’ Recyclage Tunisie s’inscrit dans le cadre du programme de compétitivité lancé par la BERD en Jordanie, en Egypte, au Maroc et en Tunisie. Elec ’Recyclage Tunisie qui propose des solutions de traitement des déchets à plus de 100 entreprises est la deuxième firme tunisienne à bénéficier des subventions et conseils de ce programme.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en septembre 2012, la BERD affirme avoir investi plus de 732 millions d'euros dans 33 projets dans le pays.

Chamberline Moko