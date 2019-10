Kenya : les banques cotées sur la Bourse de Nairobi reçoivent l'appui de la Commission des finances au sein du Parlement

(Agence Ecofin) - Le secteur des banques du Nairobi Securities Exchange qui compte un total de 10 entités, connait un regain d'intérêt de la part des investisseurs boursiers, à mesure qu'on se rapproche d'une suppression certaine de la Loi sur la limitation des taux d'intérêts sur les crédits accordés aux clients. Mercredi, la Commission des finances du Parlement de ce pays a soutenu la décision du président Uhuru Kenyatta allant dans ce sens, et a recommandé aux députés de lui accorder un vote favorable.

Pour les investisseurs, cette évolution des choses signifie que si la limitation à 4% au-dessus des taux de la Banque centrale est retirée, les banques commerciales pourraient alors recommencer à prêter de l’argent et dans ce sillage, améliorer leurs revenus et peut-être leurs marges nettes. Un tel sentiment s'est traduit par une hausse de la valeur des actions des banques cotées sur la Bourse de Nairobi. Equity Group et Kenya Commercial Bank, les deux plus larges banques du pays ont pratiquement gagné chacune, 4% sur les 7 derniers jours de transaction boursière.

Mais les avis ne sont pas partagés. Certaines réflexions tendent à indiquer que l'importance accordée à la libre fixation des intérêts sur les performances des banques est un peu exagérée. Ensuite, les experts du Fonds monétaire international estiment que supprimer la loi sur la limitation des taux ne suffit pas. « Il est également nécessaire de renforcer la concurrence dans le système bancaire », a déclaré Abebe Selassie, le directeur de l'institution pour l'Afrique, au cours d'une rencontre avec la presse à Nairobi, capitale du Kenya.

Il a aussi exhorté que le secteur puisse « disposer de bureaux de crédit efficaces et d'un règlement rapide des différends ». Aussi, il faut dire qu'au cours des trois années d'implémentation de la mesure, les banques ont essayé de s'adapter, notamment en finançant plus l'Etat et en se focalisant sur les revenus autres que ceux de l'intermédiation. Une nouvelle course au crédit dans le secteur privé par les banques, pourrait faire augmenter les dépenses d'intérêts pour le gouvernement et autres entités publiques.

Idriss Linge