L’américain TPG Capital acquiert 33,9% de parts dans le capital de la firme agroalimentaire kényane Maziwa

(Agence Ecofin) - La société américaine d’investissement, Texas Pacific Group (TPG) Capital, a indirectement acquis 33,9 % de parts dans le capital de Maziwa, une société kényane spécialisée dans la transformation de produits laitiers et ses dérivés. Pledge Holdco Limited, une entreprise contrôlée à hauteur de 100% par TPG Capital, a réalisé cette prise de participation pour le compte de sa société mère et à un montant qui n’a pas été divulgué.

La transaction a reçu l’approbation de la Competition Authority of Kenya (CAK), l’autorité de concurrence du Kenya. Dans le secteur des produits laitiers, la firme agroalimentaire Maziwa détiendra désormais une part de marché de 3,9 %. Elle se classera derrière les principaux acteurs de cette industrie que sont : la Brookside Dairy Limited qui contrôle 40 % du marché et la New Kenya Cooperative Creameries Limited qui en possède 25 %.

Au Kenya, TPG Capital est présente dans l’actionnariat de plusieurs entreprises parmi lesquelles Cellulant Corporation, une société de paiements mobiles conçue pour des entreprises et institutions financières. Sur le continent, la firme américaine s’est illustrée au cours des cinq derniers mois par le rachat d’un fonds d’investissement dédié au secteur de la santé en Afrique et en Asie.

Chamberline Moko