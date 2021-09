Après Saham en 2016, Holmarcom négocie le rachat des parts de Crédit Agricole au sein de sa filiale marocaine

(Agence Ecofin) - Selon plusieurs médias marocains, le groupe Holmarcom serait en discussions avancées avec le français Crédit Agricole S.A pour l’acquisition de la totalité de ses parts au sein de sa filiale au Maroc. Bien avant lui, le groupe Saham avait entamé la même opération, sans succès.

Le groupe marocain Holmarcom qui opère à travers plusieurs pôles d’activités (finance, agro-industrie, logistique, immobilier) dans 6 pays africains aurait entamé des discussions avec le français Crédit Agricole en vue de racheter ses parts au sein de sa filiale marocaine. L’information qui est largement relayée par plusieurs médias marocains n’a pas été confirmée, encore moins infirmée par les deux structures.

Si l’opération se réalisait, le conglomérat Holmarcom deviendra propriétaire des 78,7 % de parts que détient actuellement Crédit Agricole au sein de sa filiale locale Crédit du Maroc. Notons que Crédit Agricole avait déjà eu des discussions avancées en 2016 avec la holding marocaine Saham pour la cession de ses parts au sein de sa filiale. L’opération n’avait finalement pas abouti.

Pour rappel, la banque mutualiste française avait cédé en 2008 des participations détenues dans plusieurs banques de détail en Afrique au marocain Attijariwafa Bank, dans le cadre d’un processus de désengagement en Afrique. A cette même période, elle avait décidé de se renforcer dans sa filiale marocaine. Elle avait acquis 24 % de parts supplémentaires auprès de Wafa Assurance, portant ainsi sa participation dans la banque agricole marocaine à 77 % de parts.

Rappelons encore que Holmarcom qui est citée dans ce projet de rachat d’actions avait réorganisé en 2019 son pôle finance et fusionné une année plus tard ses filiales Sanad et Atlanta. Le conglomérat marocain a poursuivi en mai 2021 avec le rachat de 51 % de l’assureur kényan Monarch Insurance.

Chamberline Moko