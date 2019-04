La start-up kényane de commerce en ligne AfricaSokoni mobilise des fonds pour financer son développement

(Agence Ecofin) - AfricaSokoni, une start-up kényane de commerce en ligne fondée en 2017 par Ebrima Fatty et Fredrick Kirui, a levé depuis son lancement un montant total de 995 000 $ de financements de démarrage. Ces ressources ont été mobilisées en trois phases, dont la dernière et plus récente a été annoncée en fin avril 2019. Les fonds provenaient d’un investisseur européen qui a tenu à rester anonyme.

Les ressources serviront à élargir les offres de services et produits proposés par AfricaSokoni et à améliorer son modèle économique.

La plateforme prévoit de se déployer dans les pays d’Afrique de l’Est, d’ici la fin de l’année 2019, en commercialisant, entre autres, des produits africains, fabriqués localement.

Le Kenya est le septième pays africain en matière de commerce en ligne, selon un classement de décembre 2018, publié par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced). Sur le continent, l’une des plus importantes entreprises de commerce en ligne est la firme Jumia qui a récemment levé des fonds sur la bourse de New York pour financer son développement en Afrique.

