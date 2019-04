Ghana : le régulateur du marché financier révoque la licence de 5 sociétés de gestion pour violation des règles régissant leurs activités

(Agence Ecofin) - La Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur du marché financier ghanéen, a annoncé par voie de communiqué avoir révoqué la licence de cinq sociétés de gestion de fonds. Il s’agit de Georgetown Capital Ltd, Equity Capital Ltd, Index Analytics Ltd, DM Capital Ltd et Oxygen Advisory Ltd.

La SEC s’appuie sur l’article 122 de la loi de 2016 sur l’industrie des valeurs mobilières pour justifier cette décision. Cet article qui porte sur la révocation ou la suspension de licences stipule, entre autres, qu’une licence peut être révoquée si la société de gestion cesse d’exercer l’activité pour laquelle la licence lui a été accordée ou encore si le régulateur a des raisons de croire que le gestionnaire ne remplit pas les fonctions régissant ses activités.

Les investisseurs et le grand public ont été mis en garde par le régulateur sur les risques auxquels ils s’exposent s’ils continuaient à effectuer des transactions avec ces sociétés ou avec l’un de ses représentants. Pour le moment, aucune des sociétés de gestion mises en cause ne s’est exprimée officiellement sur ce sujet.

Chamberline Moko