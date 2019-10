Cameroun : le commerce sera au cœur des discussions de la rencontre organisée par le Club Afrique Développement

(Agence Ecofin) - Les enjeux commerciaux seront au cœur des échanges de la rencontre coorganisée par le Club Afrique Développement et la Société camerounaise de banque, la filiale locale du groupe bancaire marocain Attijariwafa Bank. L'unique panel de discussions prévu dans le cadre de cet événement réunira côte à côte les principaux responsables de la chambre de commerce, du guichet unique des opérations du commerce extérieur, mais aussi des exportateurs, et surtout un représentant de la Banque centrale (BEAC).

Les membres du club qui participeront à la rencontre auront aussi la possibilité d'aller visiter l'infrastructure portuaire de Kribi située à plus d'une centaine de kilomètres au sud de la ville de Douala. La baisse des prix des matières premières comme le pétrole, et la perturbation des zones de production des autres commodities comme le cacao et le café, imposent à l’économie du Cameroun, un besoin urgent de diversification à l’export.

Cette rencontre se tiendra dans un contexte régional chargé d'opportunités, mais aussi de défis et de menaces pour le rôle du Cameroun au niveau du commerce mondial et régional. L'entrée en vigueur effective de la zone de libre-échange continentale africaine constituera un moment important pour la région, en raison du potentiel qu'il offre en termes de débouchés, pour des producteurs locaux. Mais dans le même temps, l'Afrique souffre encore de la faiblesse, voire de l'inexistence de ses corridors d'échanges commerciaux ; ce qui continue d'exposer son marché à des acteurs extérieurs.

Idriss Linge