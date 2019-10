Bénéfices nets en baisse au cours des 9 premiers mois pour Heineken au Nigeria, malgré une offensive commerciale marquée

(Agence Ecofin) - La filiale au Nigeria du groupe brassicole international, Heineken, a réalisé sur les 9 premiers mois de 2019, un bénéfice net de 12,3 milliards de nairas. Cette performance s'inscrit en baisse de 16,32%, en comparaison à celle de la même période en 2018.

Le troisième trimestre a particulièrement été rude pour Nigerian Breweries, et s'est soldé par une perte de 3,6 milliards de nairas, en hausse de près de 260% comparée à celle du troisième trimestre 2018, selon des calculs effectués par l'Agence Ecofin.

Cette contreperformance survient, malgré des efforts de réduction des coûts, et une offensive sur le plan du marketing et de la distribution. En effet, le brasseur qui occupe une part de marché importante dans le pays, a connu une réduction de près de 3 milliards de nairas sur ses dépenses de production, au cours de la période sous revue, à la faveur notamment d’une baisse de 4 milliards de nairas sur les matières premières et les consommables.

Dans le même temps, les dépenses de publicités, promotions et distribution, ont augmenté de près de 6 milliards de nairas. Ces postes de dépenses ont été les plus importants, si on met de côté des investissements de l'ordre de 22,5 milliards de nairas.

Malgré cette performance en berne, l'entreprise prévoit de distribuer un dividende intérimaire de 0,5 naira par action. Une décision qui profitera surtout à Heineken N.V, actionnaire à 53,2% de cette société, qui raflera une mise hors taxes de 2,13 milliards de nairas (5,8 millions $).

Idriss Linge