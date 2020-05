Old Mutual confirme l’impact négatif de la covid-19 sur le secteur des assurances en Afrique du Sud

(Agence Ecofin) - Old Mutual, le plus important groupe d'assurance sud-africain en termes de revenus, a averti le marché que ses performances du premier trimestre 2020 seront négativement impactées par l'ensemble des situations provoquées par la pandémie. Le groupe a relevé une baisse de régime des nouvelles souscriptions à des contrats d'assurance notamment dans le segment vie, mais aussi une hausse des réclamations pour réparation des dommages.

« Le risque d'augmentation des taux d'infection peut accroître la mortalité tandis que d'autres réclamations liées à la covid-19 telles que celles des dommages liés aux interruptions d'activité pourraient également avoir un impact négatif sur l'expérience de souscription », a déclaré Old Mutual. Clairement, si le nombre de morts continue d'augmenter plus que la normale chez ses clients, l'assureur risque de devoir payer plus de capital décès ; ce qui pèsera sur ses marges de la période.

En outre, avec le confinement général appliqué en Afrique du Sud, il a été difficile pour ses agents de vendre divers produits d'assurance. L'autre source de perte pour l'assureur c'est la performance de ses fonds, qu'ils soient investis sur des actions ou des obligations.

La pression exercée sur l'économie par la pandémie a perturbé les marchés financiers. Dans le cas de Old Mutual, cela s'est traduit par une baisse de 7% de la valeur de ses fonds sous gestion, comparativement à celle de la même période en 2019.

Old Mutual est le deuxième gros assureur sud-africain à prédire de mauvais résultats pour le premier trimestre 2020. Liberty Insurance, la filiale à 61,8% du groupe Standard Bank a elle aussi déclaré que son premier trimestre 2020 sera difficile notamment sur les placements qu'elle a effectués. « La volatilité du marché des investissements continuera d'avoir un impact significatif sur les rendements des portefeuilles d'investissement », a déclaré l'assureur dans un communiqué publié le 14 mai 2020.

La fin progressive du confinement débute selon les officiels sud-africains dès le 1er juin 2020. Cependant, il n'est pas certain que cela suffira à relancer les activités comme par le passé. Il faut dire que le secteur des assurances en Afrique du Sud connaissait déjà un certain nombre de défis. « La rentabilité des assureurs-vie est érodée par les faibles rendements des investissements, l'intensification de la concurrence et la hausse des taux de non-paiement des primes, tandis que le secteur de l'assurance dommages est sur des perspectives réduites de croissance », a fait savoir S&P Global Ratings.

Idriss Linge