Mintrics, une société d’édition vidéo axée sur l’Afrique du Nord, reçoit un investissement d’une firme de capital-risque basée à Hawaï

(Agence Ecofin) - Mintrics, une firme égyptienne spécialisée dans l’édition et l’analyse vidéo, a obtenu un investissement dont le montant n’a pas été divulgué, auprès de Blue Startups, une société de capital-risque basée à Hawaï. Blue Startups investit en moyenne 350 000 $ dans des entreprises technologiques à fort potentiel de croissance et orientées dans le développement de logiciels, des services web et du mobile.

En plus du financement, elle apporte son appui technique et met à contribution son réseau de partenaires et d’investisseurs pour accompagner le développement des entreprises sur des marchés à l’international.

La plateforme Mintrics fondée en 2016 par Muhammad Zahlan, Tarek Nasr et Tarek Shalaby, utilisera ces fonds pour renforcer son activité en Afrique du Nord et financer son expansion en Amérique.

« Nous sommes ravis de travailler avec Mintrics sur leur stratégie d'entrée sur le marché américain. Nous sommes bien placés pour les aider à ce stade de leur développement », a commenté Chenoa Farnsworth, associée chez Blue Startups. Sur son site, Blue Startups affirme avoir investi un montant global de 120 millions $ dans 76 entreprises technologiques à ce jour.

