Le Sud-Africain Crossfin Technology et le gestionnaire d’actifs Apis Partners rachètent le fournisseur de services de paiement par carte Sureswipe

(Agence Ecofin) - Crossfin Technology Holdings, une firme sud-africaine qui investit dans des entreprises technologiques orientées dans le secteur des services financiers et Apis Growth Fund I, un fonds d’investissement détenu par le gestionnaire d’actifs, Apis Partners, se sont associés pour racheter la Fintech sud-africaine Sureswipe, spécialisée dans la fourniture de services de paiement par carte.

Le montant investi dans le cadre de ce rachat n’a pas été communiqué. Les deux associés ont par la suite lancé la plateforme Crossfin Transactional Solutions (CTS) qui regroupe Sureswipe et deux autres fournisseurs de services de paiements. CTS sera présente dans 7 pays africains et fournira des solutions de paiements à plus de 25 000 firmes.

Anton Gaylard, cofondateur de Crossfin a indiqué qu’il prévoyait poursuivre au cours des prochaines années avec l’acquisition de Fintech opérant sur le continent. « Nous continuerons d’investir dans des entreprises intéressantes et à fort potentiel et qui proposent des produits et services qui apportent une valeur ajoutée à nos clients.», a-t-il indiqué.

Chamberline Moko