Adenia Partners cède la totalité de ses parts détenues dans le capital d’une entreprise agro-alimentaire à Madagascar

(Agence Ecofin) - Adenia Partners, une firme de private equity basée à Maurice et qui réalise des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des entreprises actives en Afrique subsaharienne, annonce sa sortie du capital de Socolait, un fabricant malgache de produits laitiers.

La société de capital-investissement a cédé ses parts à un consortium d’investisseurs comprenant un groupe orienté dans la grande distribution et un investisseur européen. Les identités de ces derniers ainsi que le montant de ce désinvestissement n’ont pas été communiqués.

En sept années d’investissement dans le capital de Socolait, la société de gestion de fonds de private equity, affirme avoir transformé le modèle commercial de la firme agro-alimentaire basée à Madagascar. « Au sein de Socolait, nous avons développé un réseau de collecte de lait d'environ 2 600 petits agriculteurs, l'usine a été rénovée, nous avons mis en place un réseau de distribution robuste dans les principales villes du pays.», confie un responsable d’Adenia Partners.

C’est en mars 2012 que cette firme, via ses deux fonds d’investissements Adenia Capital II et Adenia Capital III, entre dans le tour de table de la société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits laitiers en acquérant la totalité des actions de cette firme. Adenia qui dispose de six bureaux en Afrique, affirme avoir réalisé à ce jour, 11 sorties dans le capital d’entreprises présentes dans son portefeuille.

Chamberline Moko