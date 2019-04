Ouganda : la Société financière internationale signalée dans un investissement de 1,9 million $ en faveur du secteur des services financiers

(Agence Ecofin) - La Société financière internationale (SFI) a conclu un accord d’un montant de 1,9 million $ avec l’Agent Banking Company of Uganda. Cette institution interconnecte et relie des banques et établissements financiers sur une même plateforme.

Elle utilisera cette ressource pour développer sur une période de deux années et demie, un réseau d’agents bancaires qui se déploiera dans des zones rurales avec pour objectif de renforcer l’accès aux services financiers.

En Ouganda, 41% de la population adulte et vivant dans des zones rurales n’a pas accès aux services financiers, indique la SFI, branche du groupe de la Banque mondiale en charge du financement du secteur privé dans les pays en développement. « Grâce à cette plateforme qui relie des banques, nous allons élargir la portée des services financiers auprès des populations non bancarisées.», a fait savoir Richard Yego, directeur général de l’Agent Banking Company of Uganda.

Cette plateforme ougandaise mise sur pied par l’Uganda Bankers’ Association (UBA), le regroupement de banquiers ougandais et la société technologique Eclectics International, comptait jusqu’en août 2018, sept banques locales ainsi qu’un réseau d’agents qui propose sur une plateforme unique, un ensemble de services et produits développés par des banques.

Chamberline Moko