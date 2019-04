Proparco réalise son premier engagement dans le secteur agricole au Swaziland

(Agence Ecofin) - Proparco, la filiale de l’Agence Française de Développement (AFD) dédiée au secteur privé dans les pays en développement, annonce son premier engagement dans le secteur agricole au swaziland, un pays d’Afrique australe.

L’institution financière mettra à la disposition de Nedbank Eswatini, la filiale locale du groupe bancaire sud-africain Nedbank, son dispositif de partage de risque Ariz pour permettre à cet établissement bancaire de financer deux coopératives agricoles dans le pays.

Proparco n’a pas indiqué le montant de l’offre de garantie qu’elle mettra à la disposition de la banque.

Ce financement s’inscrit dans le cadre de l’initiative Choose Africa, lancée en mars 2019 à Nairobi et visant à consacrer 2,5 milliards d’euros au financement des start-up et PME africaines d’ici 2022. Dans le cadre de cette opération, 1,5 milliard d’euros devrait être accordé sous forme de ligne de crédits et de garanties aux institutions financières locales.

Chamberline Moko