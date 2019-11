CEMAC : le marché interbancaire a émergé, mais plusieurs améliorations sont encore possibles

(Agence Ecofin) - Le marché interbancaire, ou encore celui où les banques se prêtent divers produits financiers sur le court terme, a connu une émergence dans la sous-région de la CEMAC (Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale). Le rapport du comité de politique monétaire du mois de novembre 2019, renseigne que sur la période de 12 mois s'achevant fin août 2019, le volume cumulé des transactions s’y est établi à 2 029,9 milliards FCFA, contre XAF 456,4 milliards, un an plus tôt.

Il faut dire que c'est seulement en juin 2018 qu'est effectivement entré en application le nouveau cadre de la politique d'émission de monnaie, qui vise à terme, à injecter une quantité d'argent qui reflètera le strict besoin de l'économie, afin d’éviter une situation de surliquidité dans les banques. Celle-ci est souvent perçue comme un facteur d'inflation monétaire (hausse des prix parce que trop d’argent circule) au niveau interne, et un risque de perturbation de la stabilité externe de la monnaie via une pression possible sur les réserves de change.

Dans ce nouveau cadre, la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) a déjà débuté avec la réduction de ses injections de liquidités, et elle prévoit même sous la « bienveillance » du Fonds monétaire international, de procéder à des ponctions de liquidités dans le secteur bancaire à partir de 2020. Si à la Banque centrale on se félicite de ce renforcement du marché interbancaire, il y a lieu d'apporter des précisions sur la situation réelle.

Déjà, seulement 20 banques commerciales sur les 50 que compte la CEMAC, ont effectué des transactions sur ce compartiment et malgré de nombreuses conventions de transactions à court terme de titres, les établissements financiers de la région ne se font pas encore suffisamment confiance. Des données de la BEAC indiquent d'ailleurs, que le gros des transactions a été effectué entre des filiales d'un même groupe.

Aussi, les taux appliqués dans le cadre de ces opérations sont relativement élevés, si on les compare à ceux d'autres marchés interbancaires. Sur la période de référence, la moyenne des taux est passée de 3,5% à 5% pour les opérations de prêts à court terme de titres financiers (obligations généralement). Elle a cependant baissé pour les prêts en blanc sans garantie, passant de 4,4% en août 2018 à 4% à la même période en 2019.

La BEAC s’attend pour les périodes futures, à un plus grand dynamisme du marché interbancaire en zone CEMAC, vu qu'en 2020, il est prévu qu'elle commence à réduire de la liquidité dans le secteur. Les banques commerciales selon les prévisions de ses cadres, seront forcées à se prêter entre elles. Mais deux défis surgissent. Le premier est lié à la saine concurrence. De grosses banques pourraient en effet utiliser leurs atouts à des fins de guerre concurrentielle.

D'un autre côté il faudra étroitement surveiller les transactions intra-groupes, car des taux d'intérêt élevés pourraient se traduire par des réductions de marges imposables via des prix de transferts inappropriés, et constituer des manques à gagner au niveau de la fiscalité des Etats.

Idriss Linge