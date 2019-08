La SFI envisage d’investir dans le secteur agroalimentaire en Sierra Leone

(Agence Ecofin) - La Société financière internationale (SFI) étudie la possibilité d’investir dans le secteur agroalimentaire en Sierra Leone. L’institution financière dédiée au secteur privé et opérant au sein de marchés émergents, envisage de soutenir la croissance de la firme Sierra Tropical Ltd, la filiale locale de la société de négoce japonaise Itochu.

Sierra Tropical Ltd veut mobiliser ces ressources pour financer la mise en place d’une usine de production et de transformation d’ananas. Cette production sera principalement exportée en direction du marché américain, canadien et européen.

L’opération de financement est soumise à l’approbation du Conseil d’administration de la SFI. Si elle est approuvée, elle représentera le premier engagement de la SFI dans le secteur agroalimentaire en Sierra Leone.

Ce domaine d’activité suscite l’intérêt d’investisseurs institutionnels. En 2018, l’Association internationale de développement (IDA), une filiale du Groupe de la Banque mondiale dédiée au soutien des pays les plus pauvres de la planète, a engagé 10 millions $ dans un projet visant à accroître la productivité d’entreprises agroalimentaires.

Chamberline Moko