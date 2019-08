Afrique du Sud : l’assureur Old Mutual prévoit d’utiliser des drones pour réduire les fraudes dans le secteur de l’assurance automobile

(Agence Ecofin) - Old Mutual Iwyze prévoit de déployer des drones dans le secteur des assurances. La compagnie sud-africaine veut utiliser cette technologie pour réduire à moyen terme, les risques d’insécurité et de fraude dans le secteur de l’assurance automobile.

L’entreprise, filiale du groupe d’assurance anglo sud-africain Old Mutual, entend également réduire ses coûts opérationnels. Elle détient une licence de pilote et a récemment réussi ses tests de vols de vérification opérationnelle et de démonstration requis pour exploiter des drones.

L’utilisation de cette technologie dans le secteur des assurances permettra à cet assureur d’améliorer la collecte de ses données sur le terrain, de mieux évaluer les risques et aussi de réaliser des analyses de qualité appuyées par des photos et vidéos. « L’utilisation des drones est révolutionnaire dans le secteur des assurances en Afrique du Sud. Old Mutual est fière d’être à la pointe de cette technologie », a commenté Christell Colemen, experte en assurance chez Old Mutual Insure.

En février dernier, le gouvernement sud-africain avait annoncé sa collaboration avec les assureurs pour lutter contre la fraude dans le secteur. Selon des données publiées en 2018 par la South African Insurance Association, une association qui regroupe des assureurs sud-africains, 32% des réclamations soumises aux sociétés d’assurance sont frauduleuses.

Chamberline MOKO