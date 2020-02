Le Mali prévoit de lever 1,1 milliard $ sur le marché financier régional de l’UEMOA en 2020

(Agence Ecofin) - Le gouvernement malien a procédé, jeudi 27 février, au lancement officiel du calendrier d’émission de titres publics du Mali pour l’année 2020. Le montant total de ces émissions se chiffre à 667 milliards FCFA (environ 1,12 milliard $).

Celui-ci sera mobilisé à travers 22 émissions de titres publics dont 6 en bons du Trésor (BAT) pour un montant de 122 milliards FCFA (environ 204 millions $) et 16 émissions en obligations du Trésor (OAT) pour un montant de 445 milliards FCFA (environ 745 millions $). Une émission d’un montant nominal compris entre 20 et 30 milliards de FCFA sera effectuée tous les 15 jours.

A cela s’ajoute l’émission d’un emprunt obligataire par appel public à l’épargne d’un montant de 100 milliards FCFA (environ 167,5 millions $).

Insistant sur l’attractivité des titres publics du Mali auprès des investisseurs, le Premier ministre et ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé (photo), a fait remarquer que « le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD 2019-2023) prévoit une croissance économique moyenne de 6,5 % sur la période allant de 2019 à 2023 ».

« Cette croissance serait dominée principalement par les branches de l’industrie notamment l’électricité-eau, l’agroalimentaire et les BTP. Ces performances seront liées à la mise en œuvre des réformes du secteur coton, aux investissements prévus au niveau des infrastructures, l’électrification, etc. », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, à l’issue des premières notations publiées début 2019, le Mali a obtenu avec Bloomfield Investment, la note BBB à long terme et A3 à court terme avec perspectives stables. L’agence Moody’s a quant elle, attribué au pays la note B3 en monnaie locale et en devises avec perspectives stables.

En 2019, c’est un montant total de 544 milliards FCFA (environ 910 millions $) qui a été mobilisé sur le marché financier régional de l’UEMOA par le Mali, sur une prévision initiale de 520 milliards FCFA (environ 870 millions $).