Le Burkina Faso lève 33 milliards FCFA auprès des investisseurs sur le marché des titres publics de l’UEMOA

(Agence Ecofin) - Le Burkina Faso est parvenu à lever un montant de 33 milliards FCFA (environ 55,5 millions $) auprès des investisseurs, suite à l’émission de bons assimilables du Trésor (BAT) sur une maturité de 6 mois, sur le marché des titres publics de l’UEMOA.

A l’issue de cette opération réalisée le 26 février, le Burkina Faso a recueilli 85,743 milliards FCFA (environ 144,3 millions $) d’offres des investisseurs pour un montant initial sollicité de 30 milliards FCFA (environ 50,5 millions $) ; soit un remarquable taux de couverture de l’émission de 285,81%. Cette émission porte à 55 milliards FCFA (environ 92,5 millions $), le montant total des fonds mobilisés par le pays en seulement deux sorties sur le marché des titres publics de l’UEMOA, depuis le début de l’année.

Il est à noter que le Burkina Faso a connu une croissance économique régulière entre 2015 et 2018. En effet, après une décélération de son rythme de croissance en 2015 (3,9% après 4,3% en 2014), le taux de croissance du PIB réel a affiché un niveau soutenu en passant de 5,9% en 2016 à 6,3% en 2017 et à 6,8% en 2018, à la faveur du retour à une vie constitutionnelle normale, une pluviosité favorable et le retour de la confiance des investisseurs.

Selon les estimations des autorités burkinabè, le PIB du pays devrait s’établir à 8 547,2 milliards FCFA (environ 14,4 milliards $) en 2019 contre 7 849,1 milliards FCFA (environ 13,2 milliards $) en 2018 ; soit un taux de croissance de 6,0% du PIB réel. Le taux d’inflation est estimé à 1,9% en 2018 et devrait ressortir négatif en 2019.

En 2020, ce sont au total 540 milliards FCFA (environ 910 millions $) que le Burkina Faso entend lever sur le marché des titres publics comme l’indique le calendrier des émissions rendu disponible par l’Agence UMOA-Titres.