Fusions-acquisitions : un nombre record d’annonces faites en Afrique et au Moyen-Orient au 1er semestre 2021

(Agence Ecofin) - Le secteur des fusions-acquisitions a été solide en Afrique et au Moyen-Orient au cours du premier semestre 2021. Mais les investisseurs ont injecté peu d’argent. On note aussi des changements au niveau des secteurs attractifs.

457 annonces de transactions de fusions-acquisitions ont été faites dans la zone Afrique et Moyen-Orient, au cours du premier semestre 2021, a appris l'Agence Ecofin des données diffusées par la plateforme Capital IQ de S&P Global Ratings. Sur la période analysée, c’est le volume des activités le plus important dans le secteur, depuis 2018. Avec 242 opérations annoncées, le deuxième trimestre 2021 est le plus dynamique, depuis début 2018, soit 207,2% mieux que sur la même période l'année précédente.

Cette performance trimestrielle est cependant diluée par deux facteurs. Le premier c'est que la période de trois mois allant d'avril à fin juin 2020 est celle où la covid-19 a le plus affecté les économies du monde et réduit l'appétit des investisseurs pour le risque. Depuis fin mars 2021, les promesses de mise en œuvre des programmes de vaccination et la réouverture des économies ont renforcé les motivations.

Cet enthousiasme demeure toutefois très contrôlé, car la valeur des transactions annoncées au premier semestre 2021 est de 33,6 milliards $. C'est moins que les 38,5 milliards $ d'annonces de fusions-acquisitions effectuées dans la zone sur la période équivalente en 2020, et surtout, cela reste marginal à côté des 119,7 milliards $ de transactions annoncées au premier semestre 2020. On note que les centres d'intérêt des investisseurs ont évolué.

Le secteur de la finance qui, au deuxième trimestre 2020, figurait en tête des valeurs de transactions avec plus de 14,8 milliards $ annoncés a disparu du top cinq des secteurs les plus attrayants. L'industrie vient en tête avec près de 4,5 milliards $ de transactions. Viennent ensuite l'immobilier (2,7 milliards $), la consommation (2,3 milliards $) et les services de communication (1,14 milliard $).

Dans le top 10 des transactions annoncées, 4 ont été faites sur l'Afrique, dont l'annonce de la société nationale des hydrocarbures d'Angola (Sonangol) de racheter tous les actifs angolais de la société de distribution de produits pétroliers Puma Energy. Les autres transactions majeures d'Afrique ont été annoncées dans le secteur de l'immobilier, notamment en Afrique du Sud, en Egypte et à Maurice.

Dans le cadre de l'actualité sur les transactions, on distingue souvent celles qui sont annoncées de celles clôturées ou qui font l'objet de rumeurs. Pour ce qui est de l'Afrique spécifiquement, des données collectées par l'Agence Ecofin indiquent qu'au total, depuis le 1er janvier 2021, 260 transactions de fusions-acquisitions préalablement annoncées ont été clôturées. 143 annonces confirmées restent en attente de finalisation, et des informations et rumeurs portent sur un total de 30 opérations, dont la volonté de la société pétrolière nigériane (NNPC) d'acquérir des participations dans les sociétés locales de raffinage, y compris celles en construction par le milliardaire Aliko Dangote.

Idriss Linge