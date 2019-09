La start-up algérienne TemTem lève 4 millions $ pour se renforcer dans le secteur des voitures de transport avec chauffeur

(Agence Ecofin) - TemTem, une start-up algérienne qui évolue dans le secteur du transport et de la mobilité a levé un montant de 4 millions $ auprès d’un groupe d’investisseurs privés, et de Tell Venture Automotive, une entreprise appartenant au groupe luxembourgeois de services financiers Tell Group.

Selon Kamel Haddar, le fondateur de TemTem, ces ressources serviront à financer la mise en place de nouveaux services, à renforcer l’équipe de travail de la start-up et à accélérer son expansion dans de nouveaux marchés. L’entreprise technologique algérienne prévoit de lancer, d’ici fin septembre, une application de formation et de recrutement de son personnel.

« Nous allons accélérer notre croissance en diversifiant nos offres et en renforçant notre équipe », a déclaré Kamel. « L’Algérie et l’Afrique représentent de grandes opportunités de croissance pour TemTem. Nous sommes ravis de faire équipe avec cette entreprise et de l’accompagner dans sa phase de croissance », a indiqué pour sa part, Yacine Maireche, directeur général de Tell Venture Automotive.

La start-up revendique plus de 200 000 clients abonnés à ses services de VTC (voiture de transport avec chauffeur). Avec cette nouvelle opération, le montant total des financements levés par TemTem s’évalue à 5,7 millions $.

Chamberline Moko