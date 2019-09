L’égyptien MaxAB mobilise 6,2 millions $ auprès d’un groupe d’investisseurs pour renforcer son activité dans le pays

(Agence Ecofin) - MaxAB, une plateforme égyptienne de vente en ligne de produits alimentaires et d’épiceries a mobilisé un montant de 6,2 millions $ auprès d’un groupe d’investisseurs locaux et étrangers, rapporte le site d’informations Africa Business Communities.

Le capital-risqueur Beco Capital a codirigé cet investissement aux côtés de 4DX Ventures, un autre capital-risqueur basé au Ghana et aux Etats-Unis. L’américain Endure Capital, la société de capital-risque 500 Startups, la firme d’investissement marocaine Outlierz Ventures et d’autres investisseurs locaux y ont également engagé leurs capitaux.

Avec ces ressources, MaxAB espère renforcer son activité en Egypte au cours des deux prochaines années et ensuite poursuivre son expansion dans différents marchés africains. « Ce cycle d’investissement nous permettra d’accélérer nos plans de croissance et de développer de nouveaux produits et services dans toute l’Afrique du Nord en utilisant notre plateforme de commerce électronique », a commenté Belal El-Megharbel (photo), cofondateur et directeur général de MaxAB.

Chamberline Moko