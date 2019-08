Le sud-africain Standard Bank s’offre des parts dans le capital de la fintech Nomanini

(Agence Ecofin) - Standard Bank, la première banque africaine en termes d’actifs a réalisé une prise de participation dans le capital de la fintech sud-africaine Nomanini. Le groupe bancaire s’est associée à l’investisseur néerlandais Goodwell Investments pour injecter 4 millions $ dans le capital de cette entreprise qui met en relation des entreprises informelles avec des établissements financiers.

Cette prise de participation permettra à Standard Bank de cibler des entreprises informelles sur le continent avec des services financiers (services de prêts et d’épargne) adaptés à leurs besoins. La Banque prévoit d’atteindre 14 pays africains d’ici 2021. « A travers cette opération, Standard Bank veut accroître l’accès à ses produits et services financiers et parallèlement, agrandir sa clientèle tout en répondant aux besoins des entreprises opérant dans le secteur informel sur le continent », a-t-on appris d’un communiqué publié par la fintech.

Selon Adrian Vermooten (photo), responsable du secteur numérique de Standard Bank, environ 86 % des emplois en Afrique subsaharienne sont informels. Les acteurs opérant dans ce secteur sont très souvent exclus des modes de financement proposés par des banques classiques.

Grâce à ce partenariat, la fintech Nomanini espère élargir ses offres en y intégrant de nouveaux services financiers. L’entreprise fondée en 2010 par Vahid Monadjem, prévoit aussi de s’implanter sur de nouveaux marchés africains.

Chamberline MOKO