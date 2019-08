Le sud-africain Shoprite a obtenu 766,3 millions $ de prêts bancaires au cours de son exercice 2018/2019

(Agence Ecofin) - Shoprite Holdings, le groupe sud-africain leader de la grande distribution en Afrique, a dans ses résultats pour l'exercice 2018/2019 s'achevant fin juin 2019, annoncé que le volume de ses emprunts financiers avait atteint les 11,7 milliards de rands (766,3 millions $). Une évolution qui est notamment le fait de deux emprunts auprès des groupes financiers sud-africains Absa Bank et FirstRand Bank, pour près de 4,1 milliards de rands.

Les autres banques ayant soutenu financièrement le groupe sud-africain, sont Barclays Bank Mauritius, Standard Chartered Bank Mauritius, Standard Finance, Stanbic Bank Kenya et First National Bank of Namibia. Les emprunts effectués auprès des banques sud-africaines ont une maturité de 3 ans, avec une charge d'intérêt moyenne de 8,2%. Les autres emprunts sont libellés en dollars US, avec des intérêts moyens de 2,4% et une maturité de 12 mois.

Bien qu'en hausse de 67,7%, l'endettement global de Shoprite a retrouvé une structure plus soutenable. En effet, l'encours des emprunts à rembourser sur le court terme (12 mois) est passé de 5,6 milliards de rands pour l'exercice 2017/2018, à seulement 2,6 milliards de rands pour l'exercice s'achevant fin juin 2019.

Les dirigeants de l’entreprise expliquent que la ressource mobilisée, leur permettra de réduire les charges financières à court terme et d'engager des investissements stratégiques comme sa transformation digitale et l'ouverture de nouveaux points de vente au Kenya. Cette vision n'a pas suffi à rassurer les investisseurs du Johannesburg Stock Exchange.

L'action Shoprite y a perdu 9,7% le 20 août 2019, jour de l'annonce de ses résultats annuels, et n'est plus remontée depuis ce jour-là. Elle cumule une perte de valeur boursière de 22% sur le dernier mois et près de 40% depuis le début de l'année en cours. Des raisons ne manquent pas à cela.

Soutenues par un rebond au cours des six derniers mois, les ventes de Shoprite ont connu une progression annuelle de 3,6% pour atteindre les 150 milliards de rands. Mais le reste des indicateurs est assez préoccupant. L'entreprise affiche en effet, un rendement des fonds propres de 17,4% sur la période qui vient de s'écouler. C'est moins bien que sa moyenne des cinq dernières années (21,9%) et la moyenne du secteur de la grande distribution sur la même période, qui est de 30,3%.

Aussi, on sent comme un renouvellement moins dynamique des stocks. Bien que l'indicateur présente un minimum de 5 renouvellements de stock sur les 12 derniers mois, c'est bien moins que la moyenne du secteur qui connaît 12 renouvellements de stock par an. En d'autres termes, Shoprite vend beaucoup moins vite qu'il ne le faudrait.

Enfin, le groupe risque de mener une restructuration de son personnel. Le rendement par employé de 984 000 rands est inférieur de loin aux 5,4 millions de rands qu'on connaît dans le secteur.

Idriss Linge