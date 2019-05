Guaranty Trust Bank reçoit un prêt de 69 millions $ de la Development Bank of Nigeria pour financer des PME

(Agence Ecofin) - Guaranty Trust Bank (GTB), la première banque du Nigerian Stock Exchange en matière de valorisation boursière, a reçu un prêt de 25 milliards de nairas (69,4 millions $) de la Development Bank of Nigeria (DBN), une institution financière mise en place par le gouvernement fédéral du Nigeria, dans le but de renforcer les ressources financières allouées aux petites et moyennes entreprises (PME)

Ces financements représentent « la plus importante ligne de crédit accordée par la DBN à une institution financière au Nigeria », souligne la GTB dans un communiqué. Ils serviront à financer des PME nigérianes.

Selon la Development Bank of Nigeria, alors que plus de 37 millions de micro, petites et moyennes entreprises contribuent à plus de 50% du PIB au Nigeria, moins de 5% de ces entreprises ont accès au crédit.

« Ce partenariat avec la Development Bank of Nigeria permettra aux petites entreprises de renforcer leurs capacités et d'accroître leurs revenus. Accorder des financements aux PME est essentiel pour accélérer la croissance économique du pays », a commenté Segun Agbaje (photo), directeur général de Guaranty Trust Bank.

Au cours de l’année 2018, la DBN affirme avoir alloué à des banques et institutions financières locales un montant global de 31,3 milliards de nairas destinés au financement de 35 000 PME.

Chamberline MOKO