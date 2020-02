La Bourse de Zimbabwe a lancé un institut spécialisé dans la formation sur les marchés de capitaux

(Agence Ecofin) - La Bourse de Zimbabwe (ZSE) a lancé le ZSE Training Institute qui va former les investisseurs.

L’Institut combinera les formations personnalisées, les séminaires et les formations en ligne. Ainsi, parallèlement à son lancement, la plateforme de formation en ligne a également été ouverte par la même occasion.

Les formations consistent en des programmes courts visant à aborder des questions allant des principes de base de l'administration d'entreprise à ceux concernant les marchés de capitaux et la mobilisation de capitaux par le biais de la bourse.

Les sujets qui seront abordés lors des formations sont entre autres les exigences de cotation ZSE, les produits et services ZSE, la manière dont les entreprises peuvent lister et préserver la valeur pour les investisseurs et le processus général d'investissement en bourse.

Au final, il est question par cette initiative, d’inculper la culture de l’investissement dans les marchés boursiers aux opérateurs économiques locaux et étrangers qui souhaitent faire des affaires dans le pays.

Vanessa Ngono Atangana