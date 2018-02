Le Sénégal entame un roadshow aux Etats Unis et en Europe pour présenter son emprunt obligataire international aux investisseurs

(Agence Ecofin) - Des responsables sénégalais rencontrent des investisseurs internationaux dès mercredi 28 février 2018 dans le cadre de l'emprunt obligataire international qu'effectue la deuxième économie de l'Union Monétaire Ouest Africaine. La délégation devrait débuter le voyage d'une semaine par New-York, avant d'aller successivement à Boston, Londres, Zurich et enfin Francfort et Paris.

Le montant de l'émission n'est pas encore clairement défini. Le pays devrait arriver sur le marché des émissions souveraines (internationales), avec des titres en Euro, offrant une maturité de 10 ans, mais aussi, comme l'Egypte et le Kenya cette année avant lui, des titres avec une maturité de 30 ans, cette fois en dollar américain.

Cette longue maturité est une première pour le pays qui, en mai 2017, avait déjà impressionné le marché, avec un emprunt international de 1,1 milliard $. L’opération avait attiré des souscriptions pour 9 milliards $ à un taux qui a plus ou moins influencé la courbe des taux pour les autres emprunteurs d’Afrique subsaharienne hors Afrique du sud.

Le deuxième élément nouveau, c'est que le Sénégal pourrait émettre sa tranche de 10 ans de maturité en euro. Même si on les appelle « eurobonds », de nombreux pays même des zones économiques utilisant le FCFA, mobilisent très souvent des ressources en dollars américains, avant d'effectuer des conversions en euro. La raison avancée est souvent que mobiliser les ressources en dollar permet d'avoir un volume de liquidité plus important, et que faire le swap en euro permet d'avoir plus de stabilité. L'évolution des rendements sur les emprunts de pays comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire semblent confirmer cette thèse.

Le Sénégal est bien vu des bailleurs de fonds et même des agences de notation, dans une certaine mesure. Standard & Poor's dans une récente note, a indiqué que sa dette tourne autour des 55% du PIB. Par ailleurs, son service de la dette lui donne de la marge sur le budget avec un poids moyen de seulement 8,3% entre 2017 et 2020, selon des prévisions de la BCEOA.

La réaction des investisseurs sera donc à suivre. Mais il faut dire que le choix de l'euro pour l’emprunt à la maturité plus courte n’est peut-être pas anodin. Même si elle se reprend un peu, la monnaie américaine a baissé par rapport à l'euro et pose deux défis pour les pays de la zone FCFA. Mobiliser les ressources en dollars offrira un volume de liquidité plus faible, et rechercher la stabilité en euro pourrait devenir plus cher.

Pour l'opération, le pays de Macky Sall a requis les services de BNP Paribas, Citigroup, Natixis, Société Générale, Standard Chartered Bank et Deutsche Bank. Ils interviendront comme coarrangeurs dans les différents pays où des investisseurs sont ciblés. La volatilité qui est toujours présente dans les esprits aux Etats-Unis, couplée d'un dollar encore bas sur l'euro, laisse penser que les taux ne dépasseront pas les 8%.

Idriss Linge