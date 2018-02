Le constructeur des premiers drones made in Cameroon veut lever 2 millions de dollars, pour conquérir les marchés européen et américain

(Agence Ecofin) - La start-up camerounaise Will & Brothers, qui a officiellement présenté les premiers drones made in Cameroon, le 2 février 2018, à Yaoundé, la capitale du Cameroun, envisage de lancer une opération de levée de fonds, pour tenter de mobiliser une enveloppe de 2 millions de dollars (un peu plus d’un milliard de francs CFA).

S’il reste réservé sur les modalités et l’échéancier de cette opération, William Elong (photo), le promoteur de Will & Brothers, confie que cette levée de fonds vise principalement à ouvrir deux succursales de cette start-up camerounaise, en France et aux Etats-Unis, afin d’aller à la conquête des marchés européen et américain.

« Nous voulons entrer sur les marchés européen et américain. Localement, la première levée de fonds [124 millions FCFA, Ndlr] nous a permis d’obtenir les résultats que vous avez tous vus : prendre des locaux, recruter des ingénieurs camerounais, acheter du matériel pour monter nos drones à Douala, etc. Maintenant, nous pensons que nous devons rapidement aller à l’international. Honnêtement, je suis convaincu que nous pouvons devenir les meilleurs au monde », confie le génie camerounais de 25 ans.

Et ce dernier de poursuivre : « J’ai vu les drones fabriqués par les Occidentaux, lors d’un salon à l’étranger. Je peux vous assurer que certains grands fabricants utilisent le même matériel que nous avons utilisé dans notre usine de montage à Douala. La seule différence entre eux et nous, c’est l’accès aux capitaux pour la recherche et le développement, puis le marketing. C’est justement ce que nous voulons obtenir en allant à l’étranger, pour que nous puissions rivaliser à armes égales avec nos concurrents ».

Brice R. Mbodiam

