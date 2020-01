La CRRH-UEMOA outille ses banques actionnaires sur le risque environnemental et social des prêts à l’habitat dans l’UEMOA

(CRRH-UEMOA) - La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’UEMOA (CRRH-UEMOA), en partenariat avec la Banque Mondiale, a organisé le lundi 13 et le mardi 14 janvier 2020, au siège de la BOAD, à Lomé au Togo, un atelier de formation sur « le Risque Environnemental et social DES prêts à l’habitat dans l’UEMOA ».

L’objectif visé par cet atelier est d’établir les meilleures pratiques de gestion des risques environnementaux et sociaux des prêts à l’habitat dans chaque pays de l’Union pour le financement de l’habitat.

Ceci permettra aux banques actionnaires d’articuler leurs demandes de refinancement auprès de la CRRH-UEMOA en intégrant la notion environnementale et sociale pour épouser l’engagement de la CRRH-UEMOA en faveur d’une finance responsable dans l’espace UEMOA.

« Nous organisons cet atelier pour sensibiliser nos banques actionnaires à l’importance et l’utilité du risque environnemental et social dans le financement du prêt au logement, afin de sécuriser leurs financements mais aussi l’investissement de leurs clients », a expliqué, M. Christian AGOSSA, Directeur Général de la CRRH-UEMOA.

Les travaux, organisés autour de deux thèmes « Les risques environnementaux et sociaux dans les opérations de construction de l’habitat » et « La mise en place et l’évaluation du système de gestion des Risques Environnementaux et Sociaux lié aux prêts à l’habitat », ont permis aux participants venus de tous les pays de l’UEMOA, avec le concours d’experts internationaux :

d’approfondir les principes clés sur les risques environnementaux et sociaux dans les opérations de construction de l’habitat dans le cadre de la gestion des portefeuilles de prêts à l’habitat ;

explorer les modèles et instruments d’évaluation pour la mise en place et l’évaluation du système de gestion des Risques Environnementaux et Sociaux lié aux prêts à l’habitat, et en particulier les prêts à l’habitat social ;

mieux comprendre et intégrer la fiche de suivi du risque environnemental et social dans les dossiers de prêts soumis au refinancement de la CRRH- UEMOA, en respectant la liste d’exclusions de l’institution.

Deux sessions spécialement consacrées aux SFD ont permis aux parties d’échanger sur le financement de la CRRH-UEMOA et Les réflexions en cours sur le refinancement des prêts au logement consentis par les SFD.

L’atelier de formation a été animé par des experts du risque environnemental et social du Cabinet TOG’AUDIT CONSULTING SARL, en présence de Mme Ekaterina GRIGORYEVA Spécialiste du risque environnemental et social à la Banque mondiale.

Christian AGOSSA, Directeur Général de la CRRH-UEMOA