L’institution portugaise de financement du développement, SOFID, veut investir dans le tourisme durable en Afrique lusophone

(Agence Ecofin) - SOFID, l’entité portugaise de financement du développement, réfléchit à la possibilité d’investir dans le secteur du tourisme durable au sein des pays lusophones d’Afrique. Sao Tomé-et-Principe est le premier Etat ciblé par l’institution financière.

Dans le cadre de ce projet, SOFID prévoit de s’associer à la Société financière internationale (SFI) pour son expérience en matière d’investissement sur le continent africain. Les deux partenaires travailleront à mobiliser des engagements au profit d’entreprises privées africaines qui évoluent dans ce secteur d’activité.

Cette initiative s’inscrira dans le cadre du programme Revive lancé en 2016 par le gouvernement portugais dans le but de restaurer des édifices publics à l’abandon à des fins touristiques et commerciales. « Le tourisme est le deuxième secteur qui contribue à la création d’emplois dans le monde. Ce secteur peut avoir un impact significatif sur le développement des Etats africains lusophones », a fait savoir Sergio Pimenta, vice-président de la SFI pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Chamberline Moko