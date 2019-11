La SFI investit 22 millions $ dans une plateforme axée sur les soins de santé en Afrique subsaharienne

(Agence Ecofin) - La Société financière internationale (SFI) a engagé 22 millions $ au sein de la plateforme Hospital Holdings Investment (HHI), axée sur les services de soins de santé en Afrique subsaharienne.

L’investissement devrait permettre à HHI d’élargir ses services « en Afrique orientale et australe, passant d’un hôpital et 35 cliniques à 5 hôpitaux et 52 cliniques et desservant jusqu’à 1,8 million de patients par année jusqu’en 2024 », a indiqué l’institution financière, membre du groupe de la Banque mondiale, dans une note d’information.

Dans le cadre de cette initiative, la SFI prévoit de construire des installations et d’acquérir des actifs de soins de santé existants dans ces régions en Afrique. L’institution dédiée au secteur privé dans des marchés émergents sera soutenue dans ce projet par des organismes de développement comme Swedfund, Finnfund, IFU et Proparco qui sont coactionnaires au sein de Hospital Holdings Investment (HHI).

Cette opération constituera « l’investissement le plus important de la SFI dans les soins de santé en Afrique subsaharienne, en dehors de l’Afrique du Sud », a commenté l’institution financière.

L'entité HHI qui est au centre de cette opération a été constituée par un ensemble de sociétés de private equity, regroupées au sein de l’Investment Funds for Health in Africa (IFHA-II). Ces structures concentrent leurs engagements dans le secteur des soins de santé en Afrique.

Chamberline Moko