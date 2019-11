Le fonds de co-investissement du gestionnaire d’actifs Allianz GI et de KFW a l’intention de financer 150 entreprises en Afrique, d’ici 2030

(Agence Ecofin) - AfricaGrow, un fonds de co-investissement domicilié en Allemagne et centré sur l’Afrique, ambitionne de financer près de 150 entreprises et start-up sur le continent d’ici 2030. Le fonds mobilisera pour cette cause des engagements d’un montant de 170 millions d’euros (197,2 millions $) auprès d’institutions financières internationales, dont la banque allemande DEG.

Ces ressources seront allouées à des sociétés de capital-investissement et de capital-risque établies en Afrique. Celles-ci se chargeront de financer et de suivre des entreprises innovantes évoluant dans des secteurs d’activités en pleine croissance et sélectionnées dans le cadre de ce projet.

AfricaGrow Fund prévoit sur le moyen et long terme de créer un impact social et économique mesurable au profit des principales sociétés bénéficiaires. Ce fonds d’investissement récemment mis sur pied, est une initiative commune du gestionnaire d’actifs Allianz Global Investors (Allianz GI) et de la banque allemande de développement, KFW.

Chamberline Moko