Bank of Africa Mali optimiste pour 2020 malgré un premier semestre 2019 difficile

(Agence Ecofin) - La filiale au Mali du groupe financier Bank of Africa a connu un premier semestre 2019 difficile avec une perte annoncée de 9 milliards FCFA pour la période. Un communiqué de l'institution explique cette situation par « le provisionnement exceptionnel qui s'est opéré pour faire face à certains dossiers de crédit de clients en difficulté et à une dégradation importante du portefeuille ».

L'entreprise s'attend désormais à une perte pour l'exercice 2019, mais demeure positive. « Un important plan de réduction des charges d’exploitation avec un objectif de baisse de 27% dès cette année, couplé à une réorganisation du management et à des mesures d’allègement du bilan ont aussitôt été décidés », a aussi expliqué la banque cotée sur la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA, dans son communiqué.

Bank of Africa Mali espère aussi se relever en 2020 avec une marge nette positive. La banque a perdu 2,9% de dépôts de sa clientèle et une partie de ses fonds propres, ce qui réduit sa capacité à effectuer des prêts à l'économie. Elle prévoit ainsi d'augmenter son capital et de contracter un emprunt subordonné à l'effet de renforcer ses fonds propres.

La réaction des investisseurs est à suivre. En effet, l'augmentation de capital pourra avoir un effet de dilution pour certains d'entre eux qui n'auront pas contribué à l'opération. Aussi, la réalisation d'un emprunt risque de gonfler les charges financières, liées au remboursement des intérêts et du principal.

Bank of Africa Mali n'a par ailleurs, pas donné les noms des clients à la base de ses difficultés et l'ampleur de son exposition à ceux-ci.

Idriss Linge