Kenya : des banques se sont offertes une opportunité de revenus de 155 millions $ grâce au financement d'un pipeline gazier

(Agence Ecofin) - Des banques commerciales opérant au Kenya devraient se partager une cagnotte de 16 milliards de shillings kényanes (154,9 millions $) de revenus d'intérêts, sur un prêt qu’elles avaient accordé en syndication au projet de construction d'un gazoduc dans le pays. L'information émane d’une projection effectuée sur des indicateurs d'un rapport qu'a présenté l'entreprise contractante du prêt (Kenya Pipeline Company) à des parlementaires.

« Nous payons des intérêts annuels aux banques sur une base trimestrielle, et ce sur les six prochaines années. Cela fait déjà deux ans que nous réglons ces intérêts. Nous prévoyons de verser en moyenne 2 milliards de shillings par an », a déclaré le directeur par intérim du KPC qui est aussi son responsable en charge de la stratégie, Disterius Nyakinda.

Rappelons que Cooperative Bank of Kenya, Stanbic, Citibank Kenya, Commercial Bank of Africa, Standard Chartered Bank et Rand Merchant Bank avaient, mi-juillet 2014, conjointement prêté 5,8 milliards KES chacune, à l'entreprise publique pour la construction de ce gazoduc, long de 450 kilomètres et qui relie la ville portuaire de Mombassa à la capitale Nairobi. Les banques peuvent se frotter les mains, car les besoins en infrastructures du Kenya sont estimés à 4 milliards $ par an dans le cadre de son plan de développement économique à l’horizon 2030.

Dans une récente note d'analyse sur le sujet effectuée par Moody's, il en ressort que même si l'ensemble des fonds de pension du pays y contribuait, à hauteur de la totalité des 10 milliards $ de fonds, le pays aurait encore besoin de mobiliser de la ressource pour financer cette ambition. Pour ce qui est du gaz, l'investissement dans le domaine vient répondre aux exigences d'une classe moyenne grandissante et qui impose des niveaux de consommation énergétique plus importants.

Idriss Linge