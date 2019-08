Le ghanéen Mest Africa investit 1,1 million $ dans une dizaine d’entreprises technologiques africaines

(Agence Ecofin) - Mest Africa, une institution ghanéenne qui finance des entreprises technologiques africaines annonce un investissement de 1,1 million $ au profit de onze start-up basées au Ghana, au Kenya, au Nigeria et en Afrique du Sud.

Les entités ciblées évoluent dans des secteurs diversifiés à l’instar des services financiers, de l’agriculture, du commerce en ligne et de la cosmétique. Elles recevront chacune, un investissement de 100 000 $ et bénéficieront de programmes de formation et de coaching dispensés par l’équipe de Mest Africa à travers ses centres d’incubation.

« Nous sommes impressionnés par les onze équipes dans lesquelles nous investissons. Notre soutien permettra à ces entreprises de se positionner sur le marché africain et de se développer à travers le continent », a commenté Ashwin Ravichandran, directeur général de Mest.

Au cours de l’année 2018, 458 start-up africaines ont levé un montant global de 725,6 millions $. Les entreprises technologiques sud-africaines, nigérianes et kényanes ont concentré 80 % du montant global de ses financements, selon des données publiées en début d’année par le Global Tech Media WeeTracker.

Chamberline MOKO