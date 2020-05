Le Fonds nordique de développement alloue 350 000 € à la mise en place de la Banque verte du Rwanda

(Agence Ecofin) - Le Nordic Development Fund (NDF) vient d’allouer une subvention de relance de 350 000 euros à la Rwanda Catalytic Green Investment Bank (RCGIB). Le financement participera au coût d’établissement de la structure légale de la Banque qui sera considéré comme le résultat de la mutation du Fonds national pour le climat et l’environnement (FONERWA). Il participera également à la préparation de la demande de participation du Fonds vert pour le climat au capital de la Banque verte ainsi qu’au début du processus de recrutement de l’équipe de l’institution.

Le FONERWA a pour but de mobiliser et de fournir du financement aux projets climatiques. Le gouvernement rwandais a entrepris de le transformer en une banque verte, la RCGIB, afin de poursuivre ses ambitions en termes de croissance verte et d’objectifs nationaux de développement.

La Banque verte a été spécifiquement conçue pour appuyer les contributions nationales du pays à la lutte contre le changement climatique. Pour y parvenir, elle appuiera les demandes et opportunités présentant un grand impact sur le changement climatique et la croissance verte ainsi que les solutions prometteuses et innovantes.

Les banques vertes ont démontré à travers le monde leur capacité à utiliser le capital privé pour mobiliser les investissements verts. Actuellement, elles ont utilisé 15 milliards $ de fonds publics pour mobiliser plus de 50 milliards $ au profit de l’action climatique.

Gwladys Johnson Akinocho



