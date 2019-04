Afrique du Sud : African Rainbow Capital acquiert une participation majoritaire dans le capital d’une entreprise de conseil en actuariat

(Agence Ecofin) - African Rainbow Capital (ARC), une société d’investissement sud-africaine contrôlée à 100 % par la firme Ubuntu-Botho Investments, a acquis pour un montant non divulgué, une participation majoritaire dans le capital de Qed Actuaries & Consultants Ltd. Il s’agit d’une entreprise présente dans 17 pays africains et proposant des conseils dans le secteur de l’actuariat (utilisation des données statistiques et économiques dans le secteur des finances) et de la gestion de risques aux assureurs et institutions financières.

La transaction a été effectuée via ARC Financial Services, la branche services financiers d’ARC. Selon Craig Falconer, directeur général de Qed, cette acquisition offre l’opportunité à la société de renforcer sa présence sur le continent tout en poursuivant sa stratégie de croissance sur des marchés européens.

« Il existe d’importantes possibilités, en Afrique du Sud et ailleurs sur le continent, d’acquérir des activités stratégiques pour élargir et approfondir notre présence sur le continent.», a commenté Craig Falconer. A côté de cela, cet investissement permettra à la société sud-africaine Qed, de renforcer ses effectifs et son équipe de travail.

En choisissant d’investir dans le secteur de l’actuariat, African Rainbow Capital affirme vouloir diversifier son portefeuille et créer de la valeur pour ses actionnaires.

Chamberline Moko