La fintech sud-africaine Jumo lève 55 millions $ pour lancer de nouveaux produits financiers en Afrique et en Asie

(Agence Ecofin) - Jumo, une entreprise technologique sud-africaine qui propose à des personnes exclues du système bancaire classique de souscrire à des prêts et autres produits financiers via leur téléphone portable, a obtenu un financement de 55 millions $ sous forme d’emprunts et d’investissements en fonds propres.

La fintech fondée en 2015 par Andrew Watkins-Ball (photo) financera son expansion sur de nouveaux marchés, notamment au Nigeria, en Côte d’Ivoire et en Inde dans le courant de cette année 2020. Jumo qui dessert six principaux marchés en Afrique et en Asie (Pakistan, Ghana, Tanzanie, Ouganda, Kenya et Zambie) prévoit également de lancer de nouveaux produits financiers ainsi que des solutions de crédit et d’épargne.

« Ce soutien nous aidera à bâtir une meilleure entreprise et à innover. La confiance et les talents dont nous disposons au sein de l’entreprise, vont nous permettre d’obtenir des résultats exceptionnels pour nos partenaires et clients », a commenté Andrew Watkins-Ball, directeur général de Jumo.

Jumo affirme avoir octroyé à cette date, plus de 1,6 milliard $ de financements à ses 15 millions de clients en Afrique et en Asie, dont 60 % constitués de micro, petites et moyennes entreprises.

Selon des données de mai 2018 publiées par Proparco, 80 % de la population africaine sont connectés à un réseau de téléphonie mobile tandis que 20 % disposent d’un compte bancaire. Avec cette nouvelle levée, le montant global mobilisé par Jumo s’élève à 158 millions $.

Chamberline Moko

