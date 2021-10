Chine : le milliardaire Jack Ma détrôné par un vendeur d'eau

(Agence Ecofin) - Zhong Shanshan est le nouvel homme le plus riche de Chine et a détrôné Jack Ma, le fondateur et patron d’Alibaba. Mais cette fortune repose sur les valorisations boursières et les données peuvent rapidement changer dans un futur proche.

Jack Ma, le fondateur et dirigeant d'Alibaba, le conglomérat de service de ventes en ligne, n'est plus l'homme le plus riche de Chine. Il a été détrôné par Zhong Shanshan (photo) dit le « loup solitaire ».

Le secret de cet homme pourrait renverser des centaines de milliers d'Africains qui chaque jour sont sous le soleil pour vendre de l'eau. C'est ce produit de consommation courante qui a fait de Shanshan, la nouvelle plus grosse fortune chinoise.

Son entreprise Nongfu Spring dont il détient un cinquième des parts, est le premier vendeur d'eau de Chine avec une part de marché de 21%. Certes, l'eau plate ne justifie pas à elle seule cet enrichissement. La société vend aussi du thé.

Le tournant pour Shanshan est venu avec l'ouverture du capital de sa société suivie d'une introduction sur la Bourse de Hong Kong.

L'opération a été fortement courue. Pour un besoin de financement de 1,1 milliard $, Nongfu a reçu des offres pour près de 150 milliards $ de la part des investisseurs. En quelques jours, la valeur de l'entreprise a bondi de 80%, faisant aussi grimper la fortune de son fondateur et dirigeant.

Shansahn est aussi à la tête de Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co, une société cotée sur la Bourse de Shanghai, et qui fabrique des vaccins contre certaines formes d'hépatites, ainsi que des kits très à la mode de test covid-19.

Le nouveau statut d'homme le plus riche de Chine de Shanshan est éphémère parce que lié à la performance boursière de ses entreprises. Nongfu est aujourd'hui estimée comme étant surévaluée. Son ratio de cours sur bénéfice est actuellement de 70. Cela signifie que si un investisseur acquiert les actions de cette société aujourd'hui, il lui faudra attendre 70 ans pour récupérer la mise.

Ce délai est trop long pour les investisseurs individuels. Dans le cas où les performances financières ne suivent pas, on pourrait assister à une baisse des cours.

Aussi, Jack Ma ne restera pas les bras croisés. Il est actionnaire (avec 9%) d'une entreprise appelée Ant Group, et qui prépare une introduction boursière qui pourrait la valoriser à 300 milliards $.

Idriss Linge