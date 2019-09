(Agence Ecofin) - Channel VAS, une fintech qui opère dans une trentaine de pays en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient et propose à des opérateurs télécoms et microfinances des services financiers mobiles, des solutions marketing et d’analyse de données, obtiendra un investissement en fonds propres de 54 millions $. La ressource sera fournie par Development Partners International (DPI), une firme de private equity basée à Londres et axée sur des entreprises africaines structurées et dotées d’équipes de direction solides.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre des plans de DPI visant à étendre les services financiers à la classe moyenne émergente de la région, a indiqué la société dans un communiqué.

La stratégie d’investissement de DPI consiste à appuyer en capital des entreprises de taille moyenne par le biais de tickets compris entre 40 et 120 millions $. La firme londonienne travaillera avec l’équipe de direction, les actionnaires et le conseil d’administration de Channel VAS, sur la stratégie future et la trajectoire de croissance de la firme.

Pour l’année 2019, la fintech prévoit d’allouer des crédits via le mobile et par l’intermédiaire de ses partenaires pour un montant global de 1,5 milliard $.

Bassim Haidar (photo), qui dirige la fintech Channel VAS depuis sa création en 2012, a commenté l’opération. « Nous sommes heureux d'accueillir DPI, dont l’expérience en matière d’investissements à travers le continent et de développement d’activités de grande envergure nous aidera dans notre mission qui consiste à encourager l’inclusion financière sur le continent », a-t-il déclaré.

Rappelons que Channel VAS est une filiale de Channel IT, l’un des plus grands distributeurs d’infrastructures de réseaux mobiles en Afrique. Le portefeuille d’investissement de DPI est constitué d’une vingtaine de sociétés présentes dans 29 pays africains.

Chamberline Moko