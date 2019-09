Sierra Leone : la microfinance ATCB reçoit un prêt équivalent à 1,5 million $ de l’institution néerlandaise FMO

(Agence Ecofin) - L’institution de microfinance sierra léonaise A Call to Business Savings and Loans (ACTB) recevra un prêt en monnaie locale et équivalent à 1,5 million $ du fonds néerlandais pour le financement du développement (FMO). L’opération représente le premier engagement de l’institution dans le secteur financier de ce pays d’Afrique de l’Ouest.

La ligne de crédit est remboursable sur une période de trois années. Elle servira à financer des micro-entrepreneurs et de petites entreprises sierra-léonaises. La ressource sera fournie par le Massif Fund qui est un fonds d’investissement géré par le FMO pour le compte du gouvernement néerlandais et dédié au financement d’institutions et de micro-entreprises évoluant dans des pays en développement.

« L’investissement du FMO nous permettra d’atteindre nos objectifs d’impact social et nos ambitions d’expansion. Nous sommes impatients de développer notre partenariat avec le FMO dans le cadre de cette nouvelle étape de parcours », a commenté David Kamara (photo), CEO de ACTB.

Au cours de l’année 2018, le Massif Fund a investi près de 208 millions d’euros dans des micro-entreprises et des institutions financières en Afrique.

Chamberline Moko