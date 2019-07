La firme indienne PayMate lève 25 millions $ pour financer son expansion en Afrique et dans le monde

(Agence Ecofin) - PayMate, une société indienne spécialisée dans la fourniture de solutions de paiement numérique a levé 25 millions $ auprès d’un consortium d’investisseurs comprenant la société américaine de paiements Visa Inc., la société de capital-risque japonaise Recruit Strategic Partners, la société d’investissement Brand Capital et le groupe d’investissement Mayfair 101.

Les fonds levés serviront à financer l’expansion de PayMate sur le marché local indien et également à l’international. La société de paiement opérationnelle depuis 2006 cible l’Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient mais aussi l’Afrique.

Ajay Adiseshann, fondateur et directeur général de PayMate, s’est montré enthousiaste suite à cette opération.

« Nous sommes heureux de collaborer avec Visa qui nous aidera à évoluer plus rapidement grâce à son apport en capital et à son réseau de partenaires. La participation de Recruit Strategic Partners, Brand Capital et Mayfair 101 à cette ronde nous rassure sur notre potentiel de croissance », a-t-il déclaré.

Soutenue par les firmes Sherpalo Ventures, Lightbox, Mayfair 101 et KPCB, la société PayMate fournit des services de paiement à plus de 30 000 entreprises et institutions opérant dans des marchés ou cette dernière est présente.

Chamberline MOKO