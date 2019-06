La Tunisian Foreign Bank sera cédée à la Banque de l’Habitat d’ici la fin de l’année 2019

(Agence Ecofin) - Dans les perspectives pour l’année 2019 de la Tunisian Foreign Bank (TFBank), il est prévu la cession de 100 % du capital à la Banque de l’Habitat. L’opération sera dirigée par la Commission d’assainissement et de restructuration des entreprises publiques (la CAREP).

Cet organisme public tunisien avait émis le 19 mars dernier une décision portant sur la cession de l’ensemble du capital de TFBank.

Dans ses résultats financiers comptant pour l’exercice 2018 et récemment publiés, l’on apprend que l’Etat tunisien actionnaire de la Tunisian Foreign Bank au même titre que la Société Tunisienne de Banque et la Banque de l’Habitat, a décidé de céder sa participation et aussi de confier la gestion de cet établissement bancaire opérant en France à la Banque de l’Habitat.

« La Banque de l’Habitat est active sur le marché européen et dispose d’une grande notoriété auprès des Tunisiens résidant à l’étranger. Elle présente le profil idéal pour cette opération », peut-on lire dans les résultats financiers de TFBank.

Cette décision devra au préalable être approuvée par le conseil d’administration de la Banque de l’Habitat ainsi que par la Banque centrale européenne (BCE) et par l’autorité de contrôle des banques établies en France (l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).

La Tunisian Foreign Bank a terminé l’année 2018 avec un résultat net déficitaire de 1,2 million d’euros contre 410 000 euros en 2017. Son produit net bancaire a baissé de 64 % pour se situer à 659 000 euros en 2018 contre 1,8 million d’euros une année auparavant, ceci en raison de la baisse de ses intérêts et commissions.

Chamberline Moko